Rispoli e Dell’Orco in coro: “A Lecce con grande entusiasmo, pronti ad aiutare il gruppo”

In casa Lecce sono stati presentati i due nuovi arrivi, i terzini Andrea Rispoli e Cristian Dell’Orco. A seguire le dichiarazioni dell’ex Palermo: “Per me questo è un gradito ritorno a Lecce. Qui c’è un gruppo importante, dove c’è tanta voglia di fare bene e trovo una società sana. Quello che devo fare ora è solo ripagare sul campo la fiducia che mi è stata accordata. Quello che mi ha impressionato del Lecce, che ho affrontato nell’ultima serie B, è l’organizzazione, che è l’aspetto che ti permette di ottenere i risultati. In questo periodo mi sono allenato da solo ed i ritmi sono differenti. Ho bisogno di adattarmi quanto prima al lavoro e ai carichi della squadra e poi si valuterà sul campo”. Successivamente la parola passa al laterale proveniente dal Sassuolo: “Lo scorso anno chiusi la stagione con l’Empoli in trasferta contro l’Inter – afferma sulle pagine del sito ufficiale – e ora inizierà la mia nuova avventura in maglia giallorossa al Meazza. Nello scorso campionato sono stato impiegato da terzino sinistro, ma posso tranquillamente giocare da centrale. Mi metto a completa disposizione del gruppo e del mister. Si percepisce subito che qui a Lecce c’è grande entusiasmo e questo ci deve dare quel qualcosa in più”.

Foto: Lecce Instagram