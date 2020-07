Risoluzione contrattuale per Schurle: il calciatore è svincolato

Risoluzione contrattuale tra Andrè Schurrle e il Borussia Dortmund. Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità. Il contratto del calciatore tedesco era in scadenza il 30 giugno del 2021. Il giocatore, nell’ultima stagione in prestito allo Spartak Mosca, lascia dunque il club giallonero dopo essere arrivato nell’estate del 2016 e aver collezionato 51 presenze. Ecco di seguito le parole dello stesso giocatore dopo l’ufficialità della risoluzione: “Guardando indietro, è stato un periodo con alti e bassi, ma anche con molte esperienze preziose, sia nello sport che soprattutto in ambito privato. Ringrazio i dirigenti del BVB e auguro al club e ai suoi tifosi speciali tutto il meglio per il futuro”.

Foto: Eurosport