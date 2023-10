Riso: “Tonali pagherà i suoi errori, ma non verrà punito per ciò che non ha fatto”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’agente Giuseppe Riso, ha così parlato del suo assistito, Sandro Tonali coinvolto nel caso scommesse: “Sandro pagherà per ciò che ha sbagliato – ha spiegato Riso – Non verrà però punito per cose che non ha fatto. Ho letto troppe sentenze già date”.

foto: Instagram Newcastle