Riso nella sede del Milan: idea Pellegri nell’affare André Silva-Monaco

Pochi minuti fa è arrivato a Casa Milan l’agente Beppe Riso, che cura gli interessi – tra gli altri – di Pietro Pellegri. L’attaccante classe 2001 può essere un’idea per sbloccare l’affare André Silva-Monaco. Vi abbiamo raccontato come Jorge Mendes stia lavorando senza soluzione di continuità, speranzoso di convincere il club francese a non ritenere insuperabili i problemi al tendine che hanno bloccato il trasferimento. Il Monaco aveva chiesto uno sconto rispetto ai circa 30 milioni pattuiti quando l’attaccante portoghese aveva lasciato precipitosamente il ritiro del Milan per andare nel Principato. Ecco perché Pellegri, reduce da una stagione non troppo fortunata con il Monaco, potrebbe essere il profilo giusto per il club rossonero nell’affare con i monegaschi. E Angel Correa aspetta sempre le evoluzioni relative alla cessione di André Silva.

Foto: Twitter personale Pellegri