Intervenuto ai microfoni di Dazn, Giuseppe Riso, ha così parlato della sospensione per doping data ad Alejandro Gomez: “La sostanza che ha assunto il Papu non è dopante. L’errore è che avrebbe dovuto comunicarne l’assunzione con anticipo ma sanzionarlo per due anni è davvero esagerato. Faremo di tutto, grazie ai nostri avvocati, perché il Papu non finisca così la sua carriera. Sarebbe assurdo”.

Foto: Instagram Monza