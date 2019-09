Riquelme: “Sogno di vedere Messi con la maglia del Boca”

Nel 2015, Juan Roman Riquelme aveva già smesso di giocare a calcio. Eppure ora, a 41 anni, la leggenda del Boca sta organizzando la partita per il suo ritiro. Si terrà il 12 dicembre, ovvero il 12/12, una data speciale per i tifosi Xeneises e nota come “Dìa del hincha del Boca“, ovvero il giorno della tifoseria del Boca, conosciuta in tutto il mondo come il massimo esempio di 12esimo uomo in campo (la Doce è la zona più calda della Bombonera). Presentando l’evento ai microfoni di Tyc Sports, Riquelme ha parlato del sogno di vedere Lionel Messi vestire la maglia azul y oro. Se non nella sua carriera da professionista, almeno per questa speciale partita: “Sarebbe meraviglioso, magari. Vedere Messi con la maglia del Boca è un sogno. Con lui parlo spesso, mi ha chiesto di organizzare questa partita in una data in cui non avrebbe giocato con il Barcellona“.

¿Messi con la camiseta de Boca? El sueño de Juan Román Riquelme. pic.twitter.com/ESj8iUJzeW — TyC Sports (@TyCSports) September 17, 2019

Foto: San Juan 8