Chi sospende e chi riparte: questa la situazione dei campionati in Europa

Si prova, lentamente, ad abbozzare una ripartenza. Anche nel mondo del calcio. Seppur la maggior parte dei paesi europei opta per la ripresa della regoular season, campionati come quello francese non riprenderanno. Di seguito la situazione Paese dopo Paese.

La Serie A ripartirà il 20 giugno. In Germania, la Bundesliga è ripartita il 16 maggio. La Premier League ripartirà il 17 giugno. La Liga spagnola ripartirà invece l’11 giugno. Al via nuovamente anche in Portogallo, con la Primeira Liga che muoverà il suo primo pallone il 4 di giugno. Chi ha deciso di non ripartire, è la Ligue 1, che ha optato per la sospensione definitiva della stagione corrente.

Foto: Twitter Real Madrid