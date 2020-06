Riparte la Serie B: oggi in campo Ascoli e Cremonese. Ecco le formazioni ufficiali

Questa sera riparte la Serie B: infatti, alle 18.30, scenderanno in campo Ascoli e Cremonese, per una sfida valida come recupero della 25esima giornata di campionato. Ecco le probabili formazioni:

ASCOLI (4-3-3): Leali; Pucino, Brosco, Gravillon, Padoin; Cavion, Troiano, Brlek; Trotta, Scamacca, Morosini. Allenatore: Guillermo Abascal

CREMONESE (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Terranova, Ravanelli, Crescenzi; Valzania, Castagnetti, Deli; Palombi, Ciofani, Parigini. Allenatore: Pierpaolo Bisoli