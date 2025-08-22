Riparte la Serie A: il programma delle gare di oggi
23/08/2025 | 00:30:47
Riparte la Serie A. Subito in campo i campioni in carica del Napoli alle 18.30 in contemporeanea con Genoa-Lecce. In serata in campo Roma-Bologna e Milan-Cremonese.Questo il programma con le partite di oggi:
Sabato 23 agosto
alle 18.30 Sassuolo-Napoli
alle 18.30 Genoa-Lecce
alle 20.45 Roma-Bologna
alle 20.45 Milan-Cremonese.
Queste le altre gare in programma:
Domenica 24 agosto
alle 18.30 Como-Lazio
alle 18.30 Cagliari-Fiorentina
alle 20.45 Juventus-Parma
alle 20.45 Atalanta-Pisa
Lunedì 25 agosto
alle 18.30 Udinese-Verona
alle 20.45 Inter-Torino
FOTO: X Milan