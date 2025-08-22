TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Riparte la Serie A: il programma delle gare di oggi

23/08/2025 | 00:30:47

article-post

Riparte la Serie A. Subito in campo i campioni in carica del Napoli alle 18.30 in contemporeanea con Genoa-Lecce. In serata in campo Roma-Bologna e Milan-Cremonese.Questo il programma con le partite di oggi:

Sabato 23 agosto

alle 18.30 Sassuolo-Napoli 

alle 18.30 Genoa-Lecce 

alle 20.45 Roma-Bologna 

alle 20.45 Milan-Cremonese.

Queste le altre gare in programma:

Domenica 24 agosto

alle 18.30 Como-Lazio 

alle 18.30 Cagliari-Fiorentina 

alle 20.45 Juventus-Parma 

alle 20.45 Atalanta-Pisa 

Lunedì 25 agosto

alle 18.30 Udinese-Verona 

alle 20.45 Inter-Torino


FOTO: X Milan