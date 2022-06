Riparte la Serie A, ecco quando si radunano le squadre

Dopo l’annuncio dei calendari, avvenuto venerdì, ora è tempo di ripartire per le 20 squadre della Serie A. Chi si radunerà ad inizio luglio e chi come il Sassuolo si ritroverà in campo il 29 giugno. Ogni squadra dunque ha la sua tattica per iniziare la nuova stagione. Di seguito la situazione dei raduni per le squadre che hanno già comunicato le loro date.

ATALANTA

La stagione della Dea partirà il 4 luglio: inizio test fisici ed allenamenti al Centro Bortolotti di Zingonia. Da venerdì 8 luglio a sabato 16 invece lavoro in montagna, nel ritiro di Clusone.* CREMONESE

Ritrovo il 4 luglio, allenamenti al centro sportivo Arvedi e ritiro dal 21 al 31 luglio a Dimaro FIORENTINA

Data di raduno non ancora esplicitata, ritiro dal 10 al 24 luglio a Moena. HELLAS VERONA

Il ritiro della squadra di Cioffi si terrà da domenica 3 a domenica 17 luglio a Primiero San Martino di Castrozza. I gialloblù disputeranno anche tre gare a carattere amichevole, tutte organizzate da Dolomiti Sport Event. JUVENTUS

Ritrovo e ritiro fissato per la settimana del 4 luglio a Torino. Poi dal 20 i bianconeri saranno in USA per la tournée fino al 30. LAZIO

La squadra partirà il 5 luglio per il ritiro, che si svolgerà dal 6 al 22 luglio ad Auronzo di Cadore. LECCE

Dal 25 al 30 giugno a San Pietro in Lama per il pre-ritiro, mentre giovedì 30 avverrà il trasferimento in Trentino a Folgaria, dove inizierà il ritiro il giorno seguente. Rientro a casa il 15 luglio. MILAN

Per i campioni d’Italia raduno a Milanello il 4 luglio, mentre dal 23 al 27 luglio il Milan sarà in Austria per un breve ritiro. NAPOLI

La squadra di Spalletti dovrebbe ritrovarsi tra il 6 e il 7 luglio per fare qualche test fisico e poi andare a Dimaro, dove inizierà il ritiro, fissato dall’8 luglio al 19. Secondo ritiro dal 23 luglio fino al 6 agosto, stavolta a Castel di Sangro. SALERNITANA

Ritrovo a Salerno il 30 giugno, visite e test atletici fino al 3 luglio. Dal 4 luglio e fino al 29 ritiro a Jenbach, in Austria. SAMPDORIA

Raduno dal 6 luglio a Bogliasco, sede degli allenamenti della squadra blucerchiata. Dal 9 al 23 luglio invece è previsto il ritiro a Ponte di Legno. SASSUOLO

Ritrovo a Sassuolo il 29 giugno, poi visite mediche fino al 1° luglio e primi allenamenti al Mapei Center. Dal 6 fino al 22 luglio, ritiro a Vipiteno. SPEZIA

Dal 4 al 22 luglio inizierà la nuova stagione, presso la cittadina dolomitica di Santa Cristina Valgardena. UDINESE

Partirà ufficialmente lunedì 4 luglio la stagione 2022/2023 dei bianconeri. La squadra si allenerà al Bruseschi per poi trasferirsi a Lienz dall’11 al 27 luglio prossimi per il ritiro.