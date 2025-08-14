Riparte la Premier League: il programma della prima giornata
14/08/2025 | 23:35:56
Riparte la Premier League che vede il 15 agosto scendere in campo subito i campioni in carica del Liverpool.
Questo il programma completo della prima giornata:
venerdì 15 agosto
ore 21 Liverpool-Bournemouth
sabato 16 agosto
ore 13.30 Aston Villa-Newcastle
ore 16
Brighton-Fulham
Sunderland-West Ham
Tottenham-Burnley
ore 18.30
Wolverhampton-Manchester City
Domenica 17 agosto
ore 15
Chelsea-Crystal Palace
Nottingham Forest-Brentford
ore 17.30
Manchester United-Arsenal
lunedi 18 agosto
ore 21 Leeds-Everton
Foto: logo Premier