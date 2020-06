Riparte la MLS: format in stile Coppa del Mondo

Torna anche la MLS, che si giocherà in sede unica. Cambia completamente il format. Sarà un campionato in stile World Cup: si giocheranno complessivamente 54 partite, con le 26 squadre suddivise in 6 gironi. La East Conference con due gruppi da 4 e un gruppo da 6. La Western con tre gruppi da 4. Proseguiranno la competizione le migliori 16 con gli scontri diretti.

La data ufficiale d’inizio sarà l’8 luglio, per concludersi l’11 agosto. Saranno ammesse cinque sostituzioni per squadra. Tutte le partite verranno disputate nella sede unica di Orlando.

Di seguito i dettagli del torneo apparsi sul sito ufficiale della MLS.