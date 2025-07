Rios pronto per le visite: ma non avevano detto che era troppo costoso per il Benfica?

20/07/2025 | 18:06:20

La vicenda Richard Rios è stata fin troppo chiara dall’inizio: la Roma ha avuto le carte in mano per circa una settimana, se avesse messo 30 milioni sul tavolo – come ribadito più volte – avrebbe chiuso, altrimenti sarebbe stata respinta dal Palmeiras. Il club giallorosso ha deciso di non procedere, padronissimo di farlo; il Benfica si è appostato da mercoledì scorso, mandando emissari in Brasile e in attesa di entrare nel vivo. In quei giorni da Reggio Calabria, dalla Sardegna e da qualche altra zona collegata sostenevano che Rios sarebbe stato troppo costoso al punto che “il Benfica non farà offerte e non lo prenderà”. Premesso che gli errori sono di tutti e per tutti, simile dichiarazione era stata fatta soltanto per smentire un’assoluta verità di chi cerca di lavorare controllando, non inventando e sopratutto non copiando. Infatti, il Benfica ha chiuso nella notte tra venerdì e sabato nel pieno rispetto della tempistica. E ora chi ha già lasciato Reggio Calabria oppure imbarca altra acqua in Sardegna, si appresta da ieri a collezionare tweet su tweet per improvvise rivelazioni (?) su Rios al Benfica. Ma non avevano detto che mai ci sarebbe andato e che mai avrebbero fatto un’offerta?

Foto: insta rios