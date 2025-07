Rios non apre (per ora) al Nottingham. Il Benfica pronto all’affondo. Ora la Roma…

14/07/2025 | 23:12:03

Ancora tutto da scrivere il futuro di Richard Rios. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il centrocampista del Palmeiras ha messo – al momento – in stand by il Nottingham Forest, nonostante l’offerta da 30 milioni recapitata al club brasiliano. Ma non ci sono solo gli inglesi. Il Benfica è pronto all’affondo dopo aver preannunciato una proposta che sfiorerà i 30 milioni, bonus compresi. Adesso la Roma deve rilanciare per avvicinarsi a queste cifre dopo l’ultima proposta rifiutata dai brasiliani. La Resta su El Aynaoui del Lens che ha una valutazione leggermente più bassa.

Foto: Instagram Rios