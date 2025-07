Rios in chiusura al Benfica: svolta nella notte e ultimi dettagli

19/07/2025 | 13:33:35

Richard Rios al Benfica, siamo davvero in chiusura. Come anticipato con un tweet nella notte, manca davvero pochissimo per perfezionare tutti i dettagli del trasferimento, il Palmeiras riceverà una cifra che potrebbe essere superiore ai 30 milioni. E i 30 milioni era la base minima che i brasiliani avevano chiesto alla Roma, senza che i giallorossi entrassero nell’ordine di idee di accettare quella proposta. E con il tempo che trascorreva gli inserimenti degli altri club sono risultati letali. Una trattativa svelata nei dettagli da Gianluigi Longari a partire dal 15 luglio, fino a quel momento il Benfica mai era stato citato sulle tracce di Rios. Anzi, c’è stato anche chi aveva escluso qualsiasi possibilità di una proposta, sta accadendo esattamente il contrario. Una precisazione: non è vero che la missione del Benfica in Brasile è partita nelle ultime ore, da giorni ci sono emissari del club che adesso sono sul punto di ottenere il via libero definitivo.

Foto: instagram Rios