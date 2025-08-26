Rio Ngumoha: “Entusiasta del gol. La giovane età? Non voglio che sia un limite”

26/08/2025 | 11:50:58

Eroe del match del St James’ Park tra Newcastle e Liverpool, Rio Ngumoha ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club, pubblicate quest’oggi sul sito dei Reds: “Sono entusiasta! Sono davvero felice di aver segnato, soprattutto il gol della vittoria. È stato un momento speciale, una sensazione unica: sono decisamente soddisfatto. Devi solo entrare in campo, avere un impatto e ringraziare Dio per quello che riesci a fare. È stato un vero momento di orgoglio”. Sulla dinamica del gol: “Normalmente, soprattutto la scorsa stagione, gli allenatori dell’Academy e persino quelli della prima squadra ripetevano sempre: ‘Vai sul secondo palo, vai sul secondo palo'”. Sull’emozione del momento: “Quando ho visto Mo Salah e Dom Szoboszlai infilarsi tra gli avversari (velo decisivo ndr), mi sono trovato uno contro uno e sono riuscito a finalizzare alla grande. Ho sentito i tifosi gridare il mio nome: è stato un momento fantastico. Ma non puoi lasciarti sopraffare dall’entusiasmo, perché alla fine passo gran parte del tempo sul campo di allenamento, e lì è uguale. Ovviamente, però, avere i tifosi che ti sostengono è qualcosa di incredibile”. Una chiosa finale del talentuoso Rio Ngumoha: “Ho 16 anni, ma non voglio che la mia età sia un limite. Voglio dimostrare di poter giocare non solo con ragazzi della mia età, ma anche con giocatori molto più esperti. Fortunatamente ci sono persone nel club che mi supportano costantemente, e ogni giorno imparo e miglioro. Non posso davvero lamentarmi”.

Foto: X Liverpool