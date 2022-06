Rio Ferdinand: “Varane? Non avrà mai visto una squadra così allo sbando. Non può fare i miracoli”

I tifosi del Manchester United, in stagione, hanno bersagliato la squadra per il momento nero, in particolare scagliandosi con la difesa. Se il capitano Maguire è stato vittima di insulti, minacce di morte e quant’altro, non è andata molto meglio a Raphael Varane, arrivato nell’estate 2021 ai Red Devils dal Real Madrid, per dare sicurezza a un reparto allo sbando.

Il risultato? Il Real ha ritrovato stabilità difensiva, vincendo di nuovo senza il francese mentre Varane, allo United , ha annaspato come tutta la squadra.

A difendere il giocatore, però, è stato uno storico difensore dei Red Devils, Rio Ferdinand, che al Canale Five di Youtube, ha così parlato di Varane: “Raphael proviene da un team, il Real, che i suoi titoli dicono come si stia comportando ai massimi livelli, con tutti i giocatori che giocano al massimo con costanza. Allo United invece ha trovato una situazione inversa, in cui la squadra non ha nessuna struttura, nessuna fiducia, nessuna guida e nessuna organizzazione”.

Non può fare i miracoli: “Il difensore quindi non può fare miracoli, lo sapete. Probabilmente si sarà detto: ‘Non ho mai visto una cosa del genere dai tempi del calcio giovanile’. Passare da quella cultura di livello mondiale a quella in cui si trova con lo United è un cambiamento enorme. Non è stato il giocatore che ci aspettavamo quando è arrivato qui, ve lo dirà lui stesso, e dirà: ‘Devo alzare il mio livello l’anno prossimo, ho bisogno di aiuto, ho bisogno dei miei compagni di squadra’. Per essere il migliore hai bisogno dei compagni di squadra; che tu sia Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Ronaldinho, questi giocatori non fanno quello che fanno senza i loro compagni di squadra”.

La soluzione: “E’ semplice, costruire una squadra competitiva, affiancare a Varane un centrale di qualità e vedrete come anche lui sarà nuovamente quello visto al Real Madrid e in Nazionale”.

Foto: Twitter United