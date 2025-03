Rio Ferdinand stregato da Lamine Yamal: “Mai visto niente di simile”

Un’altra performance di grande livello, ieri contro il Benfica. Il talento di Lamine Yamal è infinito, il Barcellona sa di avere in casa un autentico fenomeno. E Rio Ferdinand, ex pilastro del Manchester United, non è riuscito a trattenere il suo stupore sui social. “Non ho mai visto niente del genere in vita mia a quest’età. Nessuno fa quello che ha fatto lui allo stesso livello e con tale costanza”.

Foto: sito Barcellona