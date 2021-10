Rio Ferdinand: “Solskjaer? Deve trovare il modo di plasmare i suoi giocatori”

Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, ha parlato della difficile situazione che stanno vivendo i Red Devils. L’inglese non ha risparmiato critiche contro l’allenatore Ole Gunnar Solskjaer, colpevole di non saper valorizzare al meglio la propria rosa.

Queste le parole di Ferdinand rilasciate tramite il suo podcast Vibe with FIVE Youtube series : “Ha una gran collezione di giocatori da plasmare e questo non può che essere il lavoro del manager. Deve trovare lui il modo per farlo. I giocatori devono prendersi le loro responsabilità ma bisogna essere preparati per poter dare il massimo e al momento non sembra essere così. Vedo Bruno Fernandes che pressa da solo. Vedo Mason Greenwood che fa pressioni da solo“.

Foto: Twitter United