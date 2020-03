Rio Ferdinand: “Se fossi il Manchester United prenderei Jude Bellingham”

A soli 16 anni, Jude Bellingham, centrocampista del Birmingham, è considerato uno dei più promettenti talenti del panorama calcistico britannico. Di lui, ha parlato anche la leggenda del Manchester United, Rio Ferdinand: “Jude Bellingham, un talento eccezionale. Ha un ottimo equilibrio. E’ molto maturo per la sua età. – ha affermato su Instagram – Voglio vederlo ancora prima di un giudizio definitivo, ma il suo valore di 33 milioni a soli 16 anni è già incredibile. Dobbiamo pensare che: se ora stai pagando 33 milioni, ma avrai il giocatore per 10 anni, sono soldi ben spesi. È una scommessa, una scommessa costosa, ma lui ha tutte le qualità per sfondare. Se fossi il Manchester United avrei già provato a prenderlo.”

Foto: windsorugby