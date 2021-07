Rio Ferdinand racconta Roy Keane: “Quella volta che diede un pugno in faccia a un ragazzo della Primavera”

Roy Keane, ex attaccante irlandese e del Manchester United, ha avuto spesso la fama di essere un “cattivo” del calcio.

A raccontare un aneddoto particolarmente duro, è stato Rio Ferdinand, ex difensore, che ricorda un episodio ai tempi dei Red Devils.

Queste le sue parole: “Una volta ha dato un pugno in faccia a Chris Eagles. Chris era un ragazzino e si è preso un po’ troppe libertà con Keane. Roy era di ritorno da un infortunio, oppure non aveva giocato, quindi stava facendo una partitella con le riserve. C’erano parecchi ragazzi delle giovanili in campo e giocatori come Eagles e Lee Martin correvano come topi, cercando di avvicinarsi a lui e di contrastarlo. Del resto, non capita tutti i giorni di affrontare uno dei centrocampisti più tosti del mondo. Chris gli è entrato in ritardo un paio di volte e Roy gli ha detto ‘stammi a sentire, vacci più calmo”. Eagles voleva soltanto fargli una buona impressione e quando è arrivato il pallone lo ha colpito di nuovo e gli ha tirato la maglia. Roy si è semplicemente girato e bang, un cazzotto velocissimo in pieno sulla mascella. Io ero lì a vedere e gli ho detto ‘Roy, che problema hai?’. Poi quando siamo rientrati gli ho detto ‘perchè l’hai fatto, è solo un ragazzino?’ e lui, mi disse, bisogna insegnare subito il rispetto a questi ragazzi”.

Foto: Twitter United