Rio Ferdinand e quel volo da incubo: “Piangevamo disperati. Ho pensato che fosse la fine”

Intervistato dal Sun, Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, ha raccontato di quel volo di ritorno con la Nazionale inglese dal Mondiale 2006 in Germania, in cui hanno visto letteralmente la morte in faccia: “Il peggior volo che si possa immaginare. Abbiamo beccato un tempo terribile e pensavamo tutti che saremmo morti. Piangevamo disperati. Io ero seduto vicino a Rooney e a Gerrard con le loro mogli e tutti quanti urlavano. Erano turbolenze mai viste. Una cosa assurda, i bagagli volavano e le persone venivano sballottate, nessuno capiva cosa stesse succedendo. Ho pensato che fosse la fine. Specialmente perché ho guardato in faccia le hostess. Puoi sempre cercare di capire quanto sia grave la situazione dalle loro espressioni, quindi ho dato loro uno sguardo e le ho viste sedute al loro posto, impietrite. E stavano evidentemente pensando ‘c***o, siamo fregati’. Di solito sono molto calmo in situazioni del genere, ma dopo aver visto le hostess sono andato nel panico”. Fortunatamente poi i Tre Leoni sono riusciti ad arrivare e ad atterrare sani e salvi. Per la gioia loro, dei loro familiari e di tutto il mondo del calcio.

Foto: windsorrugby