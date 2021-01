Rio Ferdinand: “Diallo come CR7? Perché no? Nessuno lo conosceva quando lo prendemmo”

Il Manchester United inizia a coccolarsi il nuovo talento del calcio europeo, acquistato pochi giorni fa dall’Atalanta. Stiamo parlando di Amad Diallo, prelevato dal Manchester United dall’Atalanta.

A parlare del giovane, una ex bandiera del club, Rio Ferdinand, che addirittura ha scomodato paragoni importanti per il giocatore.

Queste le sue parole: “Abbiamo appena preso un ragazzino dell’Atalanta e speriamo possa fare bene, ha tutte le potenzialità per esplodere. Se lo vedete giocare o parlate con chi l’ha comprato, potenzialmente parliamo di un calciatore di livello mondiale, io l’ho visto in qualche video e mi ha impressionato. Non voglio mettergli pressione nominando Cristiano Ronaldo, ma nessuno conosceva Cristiano quando lo abbiamo comprato, escludendo la gente in Portogallo. Ma aveva 17 anni, se ne parlava bene, ma niente di più, come Diallo. In questo senso, la storia di Diallo è molto simile e vedendolo in campo e sentendo come parlano di lui, può diventare uno dei migliori al mondo se decide di lavorare seriamente e qui c’è tutto per poter lavorare in maniera eccellente e per poter esplodere definitivamente”.

