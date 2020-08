Rio Ferdinand accusa Guardiola: “Ha sbagliato formazione”

La sconfitta di ieri del Manchester City, che costa l’eliminazione dalla Champions League, ha scatenato l’ondata di critiche contro Pep Guardiola. Anche Rio Ferdinand storce il naso contro le scelte di formazione dell’allenatore, attraverso un’intervista a BT Sport: “Penso che Guardiola ha delle colpe per la formazione schierata. Anche la decisione di mettere Cancelo titolare, ma quante volte è riuscito ad uscire palla al piede? Sono davvero sbalordito, il City era una delle squadre favorite dato lo standard di giocatori che ha nella sua squadra, ma non è proprio sceso in campo”.

Foto: Windsorrugby