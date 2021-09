Rinvio Brasile-Argentina, la nota della FIFA: “Siamo rammaricati. Presto decideremo sul da farsi”

Il caso più emblematico delle ultime ore del calcio (o meglio non calcio) internazionale è la vicenda tra Brasile e Argentina, con la polizia in campo ad interrompere la gara dopo 6 minuti a San Paolo.

In merito all’accaduto arriva una nota della FIFA che si dichiara rammaricata per la vicenda e ammette che decisioni in merito verranno prese in modo repentino.

Questo quanto si legge: “La FIFA si rammarica delle scene che hanno portato alla sospensione della partita tra Brasile e Argentina durante le qualificazioni CONMEBOL per la Coppa del Mondo FIFA 2022, che hanno privato milioni di tifosi di una partita tra due delle più importanti nazioni di calcio del mondo. I primi report ufficiali della partita sono stati inviati. Tali informazioni saranno analizzate dagli organi disciplinari competenti e una decisione sarà presa a tempo debito”.

FIFA che ha anche aperto un’indagine disciplinare per capire in maniera dettagliata l’accaduto.

Foto: Twitter AFA