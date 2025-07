Rinnovo Vinícius, trattativa in stallo: il nodo è l’ingaggio

20/07/2025 | 09:30:07

La trattativa per il rinnovo di Vinícius Júnior con il Real Madrid è ferma da diversi mesi. Dopo un primo approccio tra le parti avvenuto lo scorso febbraio, tutto si è improvvisamente bloccato, e da allora non ci sono stati nuovi contatti. Il calciatore brasiliano, protagonista assoluto nelle ultime due Champions League vinte dai blancos, ha espresso più volte la volontà di restare a lungo al Bernabéu. Tuttavia, secondo quanto riportato da AS, Vinícius ha fatto recapitare alla dirigenza madrilena una richiesta ben precisa per il prolungamento: 20 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che, se accettata, lo porterebbe a guadagnare più dello stesso Kylian Mbappé, attualmente a quota 15 milioni netti l’anno. Ed è proprio questo il nodo che ha congelato la trattativa: il Real non intende rompere i propri equilibri salariali, anche se nel caso del francese va considerata la maxi-premio alla firma, che rende il confronto più sfumato. Vinícius ha ancora un contratto valido fino al giugno 2027, ma nella prossima stagione entrerà negli ultimi 18 mesi, una soglia critica per ogni top club, dove il rischio di perdere il giocatore a parametro zero inizia a diventare concreto. Il Real, dal canto suo, resta tranquillo ma consapevole che il tempo gioca un ruolo chiave. Nel contesto post-Mbappé, sarà fondamentale capire se e come Vinícius continuerà a sentirsi centrale nel progetto tecnico guidato da Xabi Alonso.

Foto: Instagram Vinicius