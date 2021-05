Rinnovo Neymar-Psg, il presidente Al-Khelaifi: “Felice di averlo come parte del nostro progetto”

Dopo il rinnovo di Neymar col Psg, anche il presidente Nasser Al-Khelaifi ha parlato al sito ufficiale del club parigino: “Il fulcro del nostro ambizioso progetto per far crescere il PSG è il cuore, il talento e la dedizione dei nostri giocatori. Sono orgoglioso che Neymar Jr abbia riaffermato il suo impegno a lungo termine con la famiglia del PSG fino al 2025, continuerà a deliziare i fan. Siamo molto felici di vederlo continuare come parte del nostro progetto e di averlo al nostro fianco per molti anni a venire”.

Foto: Twitter Psg