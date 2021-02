Rinnovo Mkhitaryan: scattata l’opzione in favore della Roma. Adesso tocca all’armeno decidere

Concluso il mercato e perfezionati gli ultimi acquisti, la Roma nei prossimi giorni tornerà ad affrontare il tema dei rinnovi di contratti, in primis quello di Henrikh Mkhitaryan. Avendo toccato le 25 gare in stagione, è scattato automaticamente l’opzione per il rinnovo da parte della Roma. Henry Mkhitaryan ha ricevuto in settimana la comunicazione da parte del club relativa alla clausola per il prolungamento in vista della prossima stagione. L’armeno ora deve decidere se farla scattare o se sfruttare la contro-opzione che gli permetterebbe di interrompere la propria avventura in giallorosso. Il calciatore, che ha sempre detto di trovarsi benissimo nella Capitale, si è preso qualche giorno di tempo per decidere, anche se i dirigenti romanisti sono fiduciosi che non ci saranno intoppi per la permanenza del calciatore, così come riportato dalla odierna edizione romana del Corriere della Sera.

Foto: Roma Twitter