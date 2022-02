Rinnovo Dybala, decisivi i prossimi 10 giorni

Febbraio potrebbe essere il mese decisivo per il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, entro i prossimi 10 giorni, sarebbe atteso a Torino l’agente di Dybala, Jorge Antun. Ci sarà un incontro con la società per discutere e rinegoziare l’eventuale prolungamento di contratto. Antun e la Juve si erano visti per l’ultima volta, poco prima di Natale con l’accordo di riaggiornarsi a fine febbraio 2022, successivamente alla riunione del CDA bianconero. Sempre secondo la Gazzetta, c’è già in ballo una base di rinnovo fissata a 8 milioni più 2 di bonus a stagione fino al 2026. In ogni caso, manca davvero poco e si saprà il futuro di Dybala.

FOTO: Twitter Juve