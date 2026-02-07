Rinnovo di Yildiz: il comunicato della Juventus

07/02/2026 | 17:15:27

Dopo l’annuncio in conferenza stampa è arrivato anche il comunicato ufficiale riguardante il rinnovo di Kenan Yildiz.

Questo il comunicato del club:

“La storia tra Kenan Yildiz e la Juventus continua: il numero 10 classe 2005 ha firmato l’accordo che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2030.

Un nuovo capitolo di una storia iniziata nell’estate 2022 quando, dopo aver giocato nelle giovanili del Bayern Monaco, Yildiz è arrivato a Torino vestendo prima la maglia dell’Under 19 – 37 presenze e 15 gol al primo anno – e passando ben presto anche alla Next Gen, con cui ha fatto il suo esordio tra i professionisti il 17 dicembre 2022 e ha trovato nel settembre 2023 il suo primo gol.

Nell’autunno 2023 è entrato in pianta stabile nella rosa della Prima Squadra, conquistando sempre più spazio e centralità: dal primo gol in Serie A nella sua prima gara da titolare contro il Frosinone nel match del 23 dicembre 2023, Kenan ha trovato il modo di far sbocciare il suo talento, di ritagliarsi un ruolo da giocatore fondamentale e di riferimento.

In due stagioni e mezzo con la Prima Squadra ha già collezionato 115 presenze in cui ha messo a segno 25 gol e distribuito 19 assist. Numeri che raccontano soltanto in parte l’impatto di un campione condotto dal suo talento a indossare la maglia numero 10 come fosse scritto nel destino e che, contro il Verona lo scorso 20 settembre, è diventato il più giovane calciatore della storia bianconera ad aver indossato la fascia da capitano.

Leadership, sacrificio, costante ricerca del miglioramento, valorizzazione del talento: Kenan incarna lo stile e i valori del nostro Club, portando in campo in ogni partita l’ambizione che ci contraddistingue.

In lingua turca la parola Yildiz significa “stella” e quella di Kenan continuerà a brillare in bianconero.

Congratulazioni Kenan, ci vediamo in campo!”.

Foto: sito Juve