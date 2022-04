Recentemente convocato da Lionel Scaloni nella Nazionale maggiore argentina, si tinge di nerazzurro il futuro di Franco Carboni: il laterale sinistro classe 2003, come ha annunciato attraverso i propri social, ha prolungato il contratto con l’Inter: “È un orgoglio per me far parte di questa famiglia e sono molto contento di aver prolungato il mio contratto“.

Foto: Instagram Franco Carboni