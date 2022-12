Rinnovo Bennacer: Enzo Raiola a Casa Milan

Ismael Bennacer e il Milan: come anticipato due giorni fa, sta per svolgersi l’incontro per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Incontro che era già stato programmato circa 10 giorni fa e che era saltato all’ultimo momento. Enzo Raiola è arrivato da pochi minuti a casa Milan, incontrerà i dirigenti rossoneri per ascoltare la proposta del club. La richiesta di Bennacer è superiore ai 4 milioni a stagione per avvicinarsi ai 4,5 bonus compresi. Abbiamo già spiegato che per il Milan è una pedina fondamentale, ora bisogna trovare la quadratura sulle cifre.

Foto: Twitter Bennacer