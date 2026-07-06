Rinnovi Roma: un mese dopo, siamo quasi al traguardo

06/07/2026 | 23:50:46

Un mese fa, era proprio il 6 giugno, vi avevamo svelato che la priorità della Roma – al netto di tante voci controverse – sarebbe stata quella di mettere a posto i tre rinnovi in cima alla lista dei desideri, ovvero quelli di Celik, Dybala e Lorenzo Pellegrini. I primi due sono già ok, ma persiste l’ottimismo anche per quanto riguarda il centrocampista che ha il gradimento di Gasperini. Chiudere questa pratica era considerato un passaggio di fondamentale importanza per dedicarsi al mercato in entrata, magari accelerando un po’.

Foto: X Roma