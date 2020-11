Ringhio sulla strada di Ibra: Napoli-Milan è una bellezza

Rino Gattuso sulla strada di Zlatan Ibrahimovic. Ringhio che cerca di sbarrare la strada al suo grande Milan, la sua vita calcistica e non, lo stesso club che lasciò circa un anno e mezzo fa, senza sapere che molto presto il destino lo avrebbe messo sulla strada tutta colorata di rossonera.

Gattuso ha rivitalizzato il Napoli, Ibra è il diamante del Milan modellato da Pioli oggi costretto a seguire da casa per via del virus. Partita importante per il morale, per la classifica, per l’autostima, per verificare i segnali di crescita, per tutto. Ma il motivo che domina è un altro: Ringhio sulla strada di Ibra, chi lo avrebbe mai detto? Anche e soprattutto per questo Napoli-Milan è una bellezza.

Foto: sito ufficiale Milan