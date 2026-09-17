Rincon si ritira, la Juventus: “Un grande grazie dalla famiglia bianconera”

17/09/2026 | 19:34:39

Tomas Rincon, ex Genoa e Juventus, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Arriva il saluto della Juventus sui social: “Buona fortuna a Tomas Rincon che si ritira dal calcio giocato. Un grande grazie dalla famiglia bianconera, Tomas!” scrive la Juventus su X. Il Venezuelano ha giocato 82 partite con la maglia del Genoa, ma anche 162 con la maglia del Torino e 55 con la Sampdoria, per poi concludere la carriera in Brasile al Santos.

foto x juve