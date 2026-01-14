Rinaldi: “Il debutto al Maradona è un sogno, raccolgo i frutti di anni di lavoro”

14/01/2026 | 21:39:08

Rinaldi ha parlato a Dazn dopo Napoli-Parma: “Son sensazioni bellissime, è difficile da spiegare. Fare l’esordio in Serie A in questo stadio non lo immaginavo nemmeno nei miei sogni più belli, farlo senza prendere gol e portare a casa un punto, non potevo chiedere di più. La squadra ha fatto una prestazione importante, abbiamo concesso poco. Non è facile venire qua e metterli in difficoltà, noi lo abbiamo fatto quindi siamo contenti. E’ bello, è il premio di un lavoro iniziato anni fa, si raccolgono i frutti adesso. Siamo un bel gruppo di portieri, oggi con noi c’era Casentini, è un bravo ragazzo con cui si lavora bene, così come con Guaita, Suzuki e Corvi. Questo ti dà la possibilità di toglierti delle soddisfazioni, credo nel lavoro quotidiano, spero che paghi”.

foto x lega