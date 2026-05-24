Rimonta Torino: finisce 2-2 il derby. La Juve termina sesta

24/05/2026 | 23:56:31

Ultima gara del campionato è in archivio. Termina 2-2 il derby di Torino iniziato un’ora dopo per gli incidenti pregara.

La Juve mette in ghiaccio la gara, con una doppietta di Vlahovic 24′ e 54′. Poi i risultati acquisiti e l’addio alla Champions hanno inciso e il cuore Toro è uscito nel finale. Casadei al 60’riapre la gara, Adams all’84’ pareggia. Finisce 2-2, la Juve chiude sesta dietro al Milan.

Foto: X Juventus