Rimonta Milan. Finisce 2-2 la sfida con la Fiorentina. L’ex Jovic decisivo

Finisce 2-2 il posticipo del sabato sera tra Milan e Fiorentina. Gara bellissima, con occasioni da una parte e dall’altra.

All’8′ Fiorentina in vantaggio. Grandissima azione di Gudmundsson sulla sinistra, difesa del Milan in tilt, Thiaw si incarta e se la trascina in rete per il vantaggio viola. Milan in difficoltà, al 10′ la Fiorentina raddoppia clamorosamente. Grande azione viola, Mandragora mette in mezzo, Dodo di prima serve Kean che insacca il 2-0. Gelato il Meazza.

Al 21′ Fiorentina vicina al tris, ancora Gudmundsson che calcia da fuori, para Maignan. Reagisce il Milan con l’uomo del momento. Abraham al 23′ dopo un bel triangolo, insacca a rete il gol dell’1-2 Gara riaperta. Conceicao cambia togliendo Musah e inserendo Jovic. I rossoneri provano ad insistere, ma la Fiorentina in ripartenza fa sempre paura. Nel finale di tempo, arriva il terzo gol viola con Ranieri, ma annullato per un fallo di Parisi. Lo stesso Parisi da valutare per un problema alla caviglia nel finale. Finisce 2-1 per la Fiorentina il primo tempo.

Nella ripresa ancora ritmi altissimi. Al 51′ accelerazione di Kean, tiro da posizione defilata e bella risposta di Maignan. Al 55′ problema al quadricipite per Tammy Abraham: l’autore del gol dell’1-2 rossonero deve lasciare il campo al 55′ a causa di un fastidio muscolare. Al suo posto Sergio Conceicao inserisce Santiago Gimenez. Al 56′ clamorosa chance Milan. Prima Reijnders e poi Pulisic, entrambi da distanza ravvicinata: in entrambe le occasioni De Gea è super. Poi Gimenez calcia fuori.

Al 64″ pareggia il Milan. Il grande ex Jovic trova la rete del 2-2. Il centravanti serbo riceve in profondità da Tomori ed è bravissimo a entrare in area e infilare De Gea. Finale di altissimo livello, con occasioni da una parte e dall’ altra. All’80’ si fa male anche Gimenez, Milan sfortunato. Minuto 84, chance per Theo, palla alta.

All’ 86′ chance viola. Errore clamoroso in appoggio di Walker, occasione per Kean e Maignan è ancora super. Finale clamoroso. Al 92′ segna Dodo. Rete annullata. Espulso Palladino per proteste. Finisce 2-2 al Meazza, doppia rimonta rossonera.

Fiorentina che sale a 52 punti, il Milan a 48.

Foto: sito Milan