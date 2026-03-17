Rimonta epica dello Sporting: 5-0 (dopo i supplementari) al Bodo/Glimt. Il sogno dei norvegesi termina
17/03/2026 | 21:36:01
Pagina di storia per lo Sporting Lisbona che ribalta il 3-0 dell’andata subito contro il Bodo/Glimt. La compagine portoghese vince 5-0, dopo supplementari, contro i norvegesi. Sblocca la gara Inácio di testa. Nella ripresa continua l’assedio: al 61’ Pedro Gonçalves firma il 2-0, poi al 77’ Suarez trasforma il rigore del 3-0 che completa una grande rimonta. Si va ai supplementari, al secondo minuto del primo tempo supplementare, la rimonta storica si concretizza con il 4-0 di Maxi Araujo. È una mazzata per i norvegesi, che non riescono mai a rientrare in partita e alla fine incassano anche il pokerissimo di Rafael Nel. Un 5-0 clamoroso, lo Sporting vola ai quarti, si spegne con enormi rimpianti il sogno del Bodo/Glimt.
Foto: X Sporting