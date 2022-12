Rimonta e contro-rimonta, la Svizzera stende 3-2 la Serbia e vola agli ottavi contro il Portogallo. Decide Freuler

Al minuto 20′ Shaqiri porta avanti gli elvetici. Poi la risposta della Serbia: prima con una grande girata di testa di Mitrovic e, poi, con il primo gol in una Coppa del Mondo di Dusan Vlahovic alla prima da titolare. Ma non è finita, perché al 44′ arriva il pareggio della Svizzera con Breel Embolo. A inizio ripresa arriva anche il contro-sorpasso degli svizzeri con Remo Freuler che raccoglie la sponda di Vargas e scarica in porta un potente mancino. Il ct serbo prova a a dare una scossa con i cambi, fuori Milinkovic-Savic e Vlahovic, dentro Jovic e Gudelj ma le sostituzioni non portano il risultato sperato. E il risultato rimane inchiodato sul 3-2. La Svizzera vola agli ottavi di finale come seconda della classe. Termina qui, invece, l’avventura della Serbia.

foto: Instagram Svizzera