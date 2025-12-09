Rimonta Atalanta, Chelsea battuto 2-1. Inter ko 0-1 contro il Liverpool

Serata agrodolce per le due italiane in Champons League nella doppia sfida Italia-Inghilterra. L’Inter cade 1-0 a San Siro contro il Liverpool, l’Atalanta vince in rimonta 2-1 contro il Chelsea.

Al Meazza meglio meglio il Liverpool per una mezz’oretta. Approccio migliore per la compagine di Slot. Inter che perde dopo 1o minuti Calhanoglu per un problema muscolare, entra Zielinski. Liverpool pericoloso al 18′. Sommer para su Jones, al 19′ si ripete su Gravenberch. Alla mezz’ora l’Inter perde anche Acerbi, entra Bisseck. Al 32′ Liverpool in vantaggio con Konate che arriva di testa, ma ci sono le proteste dei nerazzurri per un tocco di mano apparso netto di Ekitike. E così è. Gol annullato dopo 4 minuti. L’Inter reagisce, al 37′ ci prova Bisseck, palla fuori. Al 40′, punizione di Barella, palla che sfiora il palo. In pieno recupero grande chance per Lautaro, gran colpo di testa, si salva Alisson. Finisce senza gol il primo tempo. Nella ripresa, parte meglio il Liverpool con un destro di Isak, fuori. L’Inter risponde, prendendo campo poco alla volta. Al 60′ chance per Lautaro, murato all’ultimo secondo dalla difesa dei Reds. Chance Liverpool all’80’, Bradley ci prova, para Sommer. All’85’, una svolta della gara. Trattenuta di Bastoni a Florian Wirtz. Dopo un breve chack, viene assegnato il calcio di rigore per il Liverpool. Dagli 11 metri va Szoboszlai che insacca, Liverpool in vantaggio. L’Inter va all’assalto nel finale. Ma il muro dei Reds regge. Finisce 1-0 Liverpool che sale a 12 punti, come l’Inter.

A Bergamo, grande rimonta vincente dell’Atalanta che batte 2-1 il Chelsea. Al 6′ primo squillo della Dea. Lookman entra in area e mette il pallone in mezzo, la difesa del Chelsea in qualche modo riesce ad allontanare il pericolo. Al 17′ fuori Bellanova, infortunato, dentro Zappacosta. Al 20′ subito Zappacosta si fa vedere sull’out di destra, palla in mezzo che arriva a Lookman: il nigeriano calcia a botta sicura da distanza ravvicinata, ma trova l’opposizione di Acheampong. Il Chelsea al primo squillo passa. Al 25′, vantaggio dei Blues. Cross di James per Joao Pedro che batte Carnesecchi! Check in corso del VAR che non vede il fuorigioco e quindi Chelsea avanti a Bergamo.Chelsea che sfiora il 2-0. Rice James calcia dal limite, palla che sfiora il palo. Al 52′, pareggia l’Atalanta, ma il gol di Lookman viene annullato per fuorigioco. Il pareggio meritatissimo arriva al 55′, cross di De Ketelare, di testa Scamacca insacca. Pareggia la Dea. Poco dopo, ancora Scamacca di prova, bravissimo Sanchez. L’Atalanta insiste e trova la rete del 2-1. E’ De Ketelaere a segnare la rete del sorpasso, con un bel destro, sul quale Sanchez non ci arriva. Nel finale, assalto Chelsea. Miracolo di Carnesecchi su Joao Pedro. Finisce 2-1 per l’Atalanta che sale a 13 punti, è la migliore italiana in Champions (Inter ferma a 12), è terza in tutta la Champions e sogna gli ottavi di finale diretti.

Foto: sito Atalanta