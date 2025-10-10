Rimini, la Corte Federale d’Appello conferma gli 11 punti di penalizzazione

10/10/2025 | 15:40:02

In casa Rimini, la Corte Federale di Appello ha ufficializzato gli 11 punti di penalizzazione per il club romagnolo.

Queste le sue parole: “La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Rimini (Girone B di Serie C), confermando la penalizzazione di 11 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di 5.000 euro comminate lo scorso 5 settembre dal Tribunale Federale Nazionale per una serie di violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C.”.

Foto: sito Rimini