Rijeka-Napoli: le formazioni ufficiali

Trasferta nella italiana Fiume, Rijeka, per il Napoli che vuole bissare il successo con la Real Sociedad. Gli azzurri, con un pò di turnover, vogliono ottenere i 3 punti per rimanere in corsa alla qualificazione ai sedicesimi di finale.

Queste le formazioni ufficiali:

RIJEKA (5-3-2): Nevistic; Tomecak, Escoval, Velkoski, Smolcic, Braut; Muric, Cerin, Loncar; Kulenovic, Menalo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme, Elmas; Politano, Petagna, Mertens.

Foto: twitter Napoli