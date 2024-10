Rigore sbagliato da Ronaldo al 97′: prima sconfitta per Pioli con l’Al Nassr

Arriva anche la prima sconfitta per l’Al Nassr di Stefano Pioli. L’Al Taawon di Barrow centra l’impresa e vince 1-0 al King Saudi University Stadium di Riyadh, qualificandosi così per i quarti di finale della King’s Cup. Decisivo per il ko dell’Al Nassr, Cristiano Ronaldo, che al 97′ ha fallito il rigore del possibile 1-1.

Foto: twitter Al Nassr