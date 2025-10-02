Rigore fatto ripetere e sbagliato 3 volte: è record in Europa. Ma in Serie A era accaduto un episodio analogo

02/10/2025 | 21:10:14

La Roma ha perso clamorosamente 1-0 contro il Lille all’Olimpico. Ma quanto accaduto al minuto 80, almeno nelle competizioni europee, è un record. La Ro a ha fallito un calcio di rigore, fatto ripetere 3 volte. Prima Dovbyk, si fa parare da Ozer. Il portiere però si muove prima del calcio, allora si ripete, tiro di nuovo pessimo dell’ucraino, ancora parata del portiere ospite. Ma ancora una irregolarità che porta al terzo tiro. Stavolta l’errore decisivo (e quello che poi conta nelle statistiche, l’unico), è quello di Soulé, parato ancora il tiro da Ozer. In Europa è un record, mai accaduto.

In Serie A c’è stato un episodio analogo, sempre riguardante una squadra della Capitale, stavolta la Lazio. Lazio-Napoli della Serie A 1983/84. Allora furono i biancocelesti a guadagnarsi la chance dal dischetto, sempre per fallo di mano, e a sprecarla tre volte.

Il primo a sbagliare fu Bruno Giordano, sulla ribattuta la Lazio segnò ma il rigore venne fatto ripetere, per la presenza di troppi giocatori in area al momento del tiro. Ancora una volta andò Giordano e ancora una volta Castellini parò evitando il gol, ma venne nuovamente fatta ripetere l’esecuzione. Anche in quel caso, allora cambiò il battitore, ma non il risultato. Fu Vincenzo D’Amico a calciare il terzo rigore, mandando a lato. Ora, dopo più di 40 anni, si è verificato un caso analogo.

