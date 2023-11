Rigore di Theo Hernandez, Milan avanti 1-0 sulla Fiorentina all’intervallo

Il Milan conduce per 1-0 sulla Fiorentina dopo la prima frazione di gioco a San Siro. Dopo un avvio molto equilibrato con le difese a farla da padrona, al 21′ arriva la prima conclusione verso la porta. Ed è a tinte rossonere. Pulisic mette giù un pallone respinto dalla difesa viola e lascia lascia andare una bella conclusione dal limite dell’area, ma Terracciano è attento e devia sopra la traversa. Al 29′ è ancora il Milan a rendersi pericoloso, ma Calabria spreca tutto. Al 31′ arriva anche la prima occasione per i viola con Sottil, un tiro di facile lettura per Maignan. Si accende la sfida sul finale. Al 39′ è Nico Gonzalez che può sboccare l’incontro innescato da Duncan. Ma l’esterno argentino decide di calciare sul palo più lontano, una conclusione che sorvola la traversa della porta protetta da Maignan. Al 42′, invece, l’occasione è dei rossoneri: cross di Calabria deviato da Biraghi, Terracciano risponde con i piedi e, dopo una carambola, il difensore finisce in calcio d’angolo. E proprio dalla bandierina arriva il colpo di testa di Pobega che impegna Terracciano. Al 47′ invenzione di Jovic che trova l’inserimento di Theo Hernandez che, entrato in area di rigore e a tu per tu con Terracciano, viene atterrato da Parisi. Calcio di rigore. Dal dischetto si presenta lo stesso terzino francese che spiazza Terracciano e porta avanti il Milan a pochi secondi dall’intervallo.

Foto: Instagram Milan