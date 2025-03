Rigore di Retegui, Atalanta avanti 1-0 sulla Juve all’intervallo. Palo di Lookman

L’Atalanta conduce per 1-0 sulla Juventus al termine della prima frazione di gioco allo Stadium. La gara si sblocca al 29′ con la rete di Mateo Retegui su calcio di rigore. Punito l’intervento col braccio di McKennie su colpo di testa di Djimsiti in area. Il portiere della Juve aveva intuito l’angolo, ma ciò non è bastato a evitare lo svantaggio. In pieno recupero arriva anche l’occasione per il 2-0 nerazzurri con Lookman, ma il palo salva gli uomini di Thiago Motta. Sul calcio d’angolo, invece, è Di Gregorio a chiudere la porta a Zappacosta con un bell’intervento. Fischi dello Stadium al termine della prima frazione di gioco.

Foto: Instagram Atalanta