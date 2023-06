Rigore di Osimhen e perla di Simeone: il Napoli vince 2-0 contro la Samp. E rinizia la festa al Maradona

Si chiude con una vittoria il campionato trionfale del Napoli: 2-0 alla Sampdoria con le firme di Osimhen (su rigore) e di Simeone. Dopo una prima frazione di gioco che si è chiusa con il punteggio inchiodato sullo 0-0, la svolta arriva al 64′ quando Osimhen fugge via alla difesa blucerchiata e viene atterrato da Murru. Sul dischetto si presenta lo stesso numero 9 del Napoli che non sbaglia e porta gli Azzurri in vantaggio. Girandola di cambi per Luciano Spalletti che concede spazio a Gaetano, Raspadori, Demme, Simeone e Bereszynski. Ed è proprio il neo entrato Cholito a chiudere la partita con il definitivo 2-0 con un’autentica perla da fuori area. Si chiude così con una vittoria il campionato del Napoli di Luciano Spalletti: 28 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte nel bilancio dei partenopei.

Foto: Instagram Napoli