Rigore di Lookman, risposta di Dzeko: 1-1 tra Atalanta e Inter all’intervallo

Atalanta e Inter vanno all’intervallo sull’1-1: al rigore di Lookman ha risposto Dzeko. Partita equilibrata in avvio con un’occasione per l’Inter (troppo debole il tiro di Dimarco) e due per l’Atalanta (Onana presente prima su Koopmeiners e poi su Palomino). La svolta al 23’: Zapata salta de Vrij che lo stende, per Chiffi non ci sono dubbi sul rigore che un minuto dopo Lookman trasforma calciando perfettamente sotto l’incrocio. Il pareggio dell’Inter al 36’: cross di Calhanoglu, spizzata di Lautaro e deviazione di Dzeko sotto porta con il suo solito istinto di grande attaccante.

Foto: Instagram Inter