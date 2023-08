Rigore di Grull. La Fiorentina è sotto 1-0 a Vienna al 45′

La Fiorentina è sotto all’intervallo a Vienna, nella gara dei playoff di Conference League. La viola sta avendo diversi problemi per avere la meglio sugli austriaci, molto ben messi in campo e rapidi nelle ripartenze. Decide al momento un gol di Grull al 34′, su calcio di rigore.

Fallo di Mandragora che ha strattonato l’avversario, dagli 11 metri gli austriaci sono passati in vantaggio. Fiorentina che ha rischiato anche precedentemente il rigore di subire la rete, bravo Terracciano su un tentativo di Burgstaller.

Al 45′, viola sotto a Vienna.

Foto: sito Spezia